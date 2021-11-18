بالجدول الزمني.. توافد الطلبة على مقار سحب استمارات انتخابات الاتحادات الطلابية

انطلق اليوم الخميس، سباق انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى جامعات وكليات الجمهورية، فيما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب الترشح بكليات الجامعة 2021 - 2022، وسحب وتقديم الاستمارات مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبلت إدارات رعاية الشباب بجامعة القاهرة، الطلاب من الراغبين في الترشح بانتخابات اتحاد الطلاب، من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك منعا للتكدسات الطلابية في وقت واحد، وتنظيم عملية دخولهم.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، حرص الجامعة على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، وإعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في مشروعات التنمية والانتقال إلى الجمهورية الجديدة، خاصة وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.

وجاءت شروط الترشيح للانتخابات الطلابية على النحو التالي:

أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

أن يكون الطالب مستجد بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولا الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.

جدول الانتخابات الطلابية:

من المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر.

تلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر.

فحص الطعون يوم 23 نوفمبر.

إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر.

تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر.

جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر.

تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر.

تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر.

تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.