/661933/غرفة-القاهرة-التجارية-من-أفريقيا-هدفنا-زيادة-وتنمية-الصادرات-المصرية-وتطور-العلاقات-الإفريقية

تشارك الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضمن الوفد المصري في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، والذي ينظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، فى الفترة من 15 نوفمبر حتى 21 الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يشارك ممثلان الغرفة القاهرة، أحمد الوسيمي، نائب رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي، رئيس شعبة المصدرين في فعاليات المعرض.

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نائب رئيس غرفة القاهرة: المعرض يعد من أكبر المعارض المقامة بالقارة

وأكد أحمد الوسيمي، على أهمية المعرض الذي يعد من أكبر المعارض المُقامة بالقارة، إذ يمثل فرصة استراتيجية هائلة لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية؛ كونه يوفر عرضًا للسلع والخدمات، إضافة إلى تبادل المعلومات عن التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور الحكومي المصري بالمعرض، ممثلًا في نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ومجهوداتها الكبيرة في دعم المعرض.

رئيس شعبة المصدرين: المعرض تجمع مهم لفتح أسواق جديدة

ولفت رئيس شعبة المصدرين، إلى أن المعرض يعبر عن تجمع مهم لفتح أسواق جديدة في كافة دول القارة الإفريقية، خاصة سوق جنوب إفريقيا الذي يعتبر من الأسواق الهامة والواعدة، متوقعًا زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، علاوة على الاستفادة من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر ودول إفريقيا، مثل اتفاقيات الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتابع: أن استفادة الجانب المصري من الدعم الحكومي الواضح خلال هذا المعرض، والرغبة القوية في إتمام إنشاء طريق القاهرة كيب تاون، وهو الهدف من المعرض فى زيادة وتنمية الصادرات المصرية بشكل خاص وتطور العلاقات المصرية الإفريقية بصفة عامة.