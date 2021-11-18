/661930/موعد-مباراة-الأهلي-والمقاولون-العرب-والقنوات-الناقلة

يلتقي الأهلي بالمقاولون العرب في مواجهة هامة بالجولة الرابعة من الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقله:

ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة نتائجه الرائعة في البطولة المحلية خلال النسخة الحالية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

القنوات الناقلة

يتم بث كافة مباريات الدوري المصري والمسابقات المحلية في مصر، عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يتبقى 3 مباريات فقط، لفريق لفريق الكرة بالنادي الاهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري الممتاز،ى حيث يلاقي على الترتيب كلا من: المصري البورسعيدي والجونة وأسوان.

المباراة الاولى: أمام المصري البورسعيدي في الجولة رقم 32، وستقام يوم 20 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الإسكندرية.

المباراة الثانية: أمام الجونة في الجولة رقم 33، وستقام يوم 20 أغسطس/ في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد خالد بشارة.

المباراة الثالثة والأخيرة: أمام فريق أسوان في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، وستقام يوم 27 أغسطس، من على ملعب السلام.

موسيماني

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران أمس.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.