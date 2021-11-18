عمرو دياب يحتفل بنجاح «أنت الحظ» برفقة عزيز الشافعي وتامر حسين

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دوت الخليج يرصد احتفال الهضبة عمرو دياب بنجاح أغنية «أنت الحظ».

عمرو دياب برفقة تامر حسين وعزيز الشافعي

نشر عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة تجمعه بتامر حسين وعزيز الشافعي، وعلق عليها قائلًا: "أنت الحظ".

عمرو دياب يتصدر قوائم استماع «أنغامي» بـ «أنت الحظ»

تصدرت أغنية "أنت الحظ" للنجم الكبير عمرو دياب، قوائم الأكثر استماعا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير "أنغامي".

وتصدرت "إنت الحظ" قائمة الأكثر استماعا في مصر والوطن العربي.

وكان عمرو دياب قد احتل المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا خلال الأسبوع الماضي على موقع Youtube حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع حسب تصنيف Youtube Charts.

وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد.

أغنية «انت الحظ» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بالإمارات

هذا وتصدرت أغنية «رايقة» التي طرحها منذ أيام تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “شوفي إزاي جميلة وأنت كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها، وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة عليكي لايقة، آه يا نور حياتي مفيكيش غلطة، والضحكة الحلوة ديا قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي، وعاملة قلق للحلوين.

ألبوم عيشني لعمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.