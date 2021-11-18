شكرا أبطال سلة الأهلي يتصدر تويتر

توج النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-67 في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، على صالة الدكتور حسن مصطفى في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت احداث المباراة على العديد من الإلتحامات البدنية القوية بين الفريقين، والتي يمتلك فيها الاتحاد السكندري الأفضلية، ولكن الأهلي ينجح في النهاية من خطف البطولة بقيادة الإسباني اوجستي.

وحرص لاعبي النادي الأهلي على الاحتفال مع أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بالأهلي بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

بينما حرص عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان “ شكرا أبطال سلة الأهلي” والذي تفاعل معه الكثيرون حتى تصدر موقع “تويتر” بعد حالة الثناء والشكر من قبل جماهير الأهلي على لقب دوري المرتبط لكرة السلة والذي حققه الفريق.

نتيجة المباراة الأولى بالنهائي

خسر رجال سلة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب بنهائي دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 83-77.

ونجح فريق 18 سنة المرتبط بالنادي الأهلي في الفوز على الاتحاد بنتيجة 83-59، فيما يلتقي الأهلي والاتحاد في لقاء العودة وحسم اللقب يوم الأربعاء المقبل.

رحلة الأهلي لنهائي دوري المرتبط

يذكر أن رجال سلة الأهلي بدأ رحلته إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

واستكمل رجال سلة الأهلي مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.