/661935/البورصة-المصرية-ترتفع-لليوم-الثاني-على-التوالي-قبل-ختام-الأسبوع

ارتفعت مؤشرات اداء البورصة المصرية في بداية تعاملات الخميس، آخر يوم في تداولات الأسبوع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14 % إلى مستوى 11469 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% إلى مستوى 1948 نقطة.

دوت الخليج البورصة المصرية ترتفع لليوم الثاني على التوالي قبل ختام الأسبوع وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% إلى مستوى 2040 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% إلى مستوى 3002 نقطة. وبالأمس الأربعاء صعدت مؤشرات البورصة بنهاية التداولات ،وارتفع رأس المال السوقى إلى 713.469 مليار جنيه ، ليحقق أرباح نحو 3.55 مليار جنيه.

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