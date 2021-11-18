«إعفاءات من رسوم الأندية ومراكز الشباب وعمل برامج سياحية»..مشروع قانون «رد الجميل لكبار السن» أمام الشيوخ

/661937/إعفاءات-من-رسوم-الأندية-ومراكز-الشباب-وعمل-برامج-سياحيةمشروع-قانون-رد-الجميل-لكبار-السن-أمام-الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل مناقشة مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، وذلك بعد مناقشات كثيرة من جانب لجنة التضامن، والتى أكد أن دستور 2014 أقر بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديا وثقافيًا واجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

تقرير اللجنة أكد أن مشروع القانون يهدف إلى رد الجميل للمسنين وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان النص على إصدار تشريع متكامل يعزز من حقوق المسنين وتوسيع برامج الحماية الإجتماعية الممنوحة للمسنين، وأوصت بأن تكفل رعاية حقوق المسنين، ومن ثم مشروع القانون يستكمل منظومة حقوق الإنسان التى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديد وضمن خطوات الدولة الراعية لإرساء مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان.

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ووفق المادة 3 مشروع القانون يتضمن عدد من الإلتزامات التى من شأنها دعم حقوق المسنين حيث احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة أو تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وتوفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى التعبير بحرية عن أرائهم والاهتمام يهذه الأراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

تضم أيضا تكافؤ الفرص بين المسنين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات واسهامات المسنين أنفسهم واتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكتولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم وتمكين المسنين من المشاركة فى تسيير الشئؤن العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات، والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشؤنهم وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التى تمثلهم.

«إعفاءات من رسوم الأندية ومراكز الشباب وعمل برامج سياحية»..مشروع قانون «رد الجميل لكبار السن» أمام الشيوخ

أيضا توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتامينهم من الاخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك ظروف الاوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة وتوفير التأهيل والتدريب والتوعية والارشاد والمساندة اللازمة لاسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها بما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين وتيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة

تضمنت أيضا اتاحة وتيسيير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الآمن وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث وادراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على اى أساس وعلى قدم المساواة مع الاخرين وتوفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن ايواء امنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية، وتعويضهم عن اية اصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الازمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية اعلامية وتيسير انشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة او الجمعيات والمؤسسات الاهلية وغيرها من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية العامة او الخاصة المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.

أيضا المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير اعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الاندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية أعباء ودعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادها لها أيضا اتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها واتاحة الادوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين او مساعدين يختارهم المسنين دون الاخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.