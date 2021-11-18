/661938/النائبة-ولاء-التمامي-منتدي-شباب-العالم-منصة-فعالة-لإرسال-رسالة-سلام-إلى-العالم-أجمع

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو منصّة فعّالة لإرسال رسالة سلام وازدهار ووئام إلى العالم أجمع.

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وأضافت "التمامي" في بيان لها، اليوم الخميس، أن المنتدى يهدف إلى مشاركة شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

النائبة ولاء التمامي: منتدي شباب العالم منصّة فعّالة لإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع

وأكدت التمامى، أن منتظر شباب العالم فرصة لتلاقى الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، لينتج شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

كما أشارت عضو القوى العاملة، إلى أن عودة منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة، يؤكد استعادة مدينة السلام مكانتها كعاصمة للسياحة المصرية ومقصد مهم للسياح، وشهادة نجاح على تخطى الدولة لجائحة كورونا .

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.