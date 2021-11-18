فيديوجراف.. محطات مهمة فى حياة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية هذه الأيام بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى البطريرك 118 للكرازة المرقسية، ليكون بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة.





والفيديوجراف التى يوضح أبرز المعلومات عن شخصية البابا تواضروس الثانى. ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، قداس عيد تجليسه التاسع على كرسى الكرازة المرقسية، وذلك من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بمشاركة لفيف من مطارنة وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية فى الداخل والخارج.

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