عاجل.. زوجة الأمير تشارلز تزور عزبة خير الله

جدة - نرمين السيد - وصلت منذ قليل كاميلا باركر دوقة كورنوال، زوجة ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، إلى عزبة خير الله، لتفقد إحدى المبادرات المجتمعية لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا والتى تقام تحت إشراف المجلس الثقافى البريطانى منذ عدة سنوات والتى تساعد على تمكين النساء، و دعم الشباب.





وفور وصول الدوقة كاميلا استقبلها بعض الأطفال القاطنين بالمنطقة وقاموا بتحيتها ثم صعدت إلى أحد الأسطح واستمعت لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن، وأيضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كاعادة استخدام وتدوير الأدوات وصناعة شنط صديقة للبيئة وزراعة الأسطح وذلك للحد من تأثير تغير المناخ وهو جزء من برنامج التواصل المناخى الذى يقوم بتنفيذه المجلس الثقافى البريطانى على مستوى العالم. وشاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بأدائها بعض النساء لسرد قصصهم الناجحة. وتعد القاهرة المحطة الثانية فى جولة ولى العهد وقرينته بالمنطقة العربية، بعد عمان حيث التقى العاهل الأردنى عبدالله الثانى، وبحثا تعزيز العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة، الثلاثاء أمس الأول، وتستمر زيارتهم لمصر لمدة يومين اليوم الخميس وغدا الجمعة، و يمتلئ برنامجهم خلال هذه الزيارة التى تعد الأولى من نوعها منذ 16 عاما حيث جاءت بناء على طلب من الحكومة البريطانية وسوف تسهم فى التأكيد على علاقات مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة.

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