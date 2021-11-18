جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش تفقد إحدى المبادرات المجتمعية لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا والتى تقام تحت إشراف المجلس الثقافى البريطانى منذ عدة سنوات والتى تساعد على تمكين النساء، ودعم الشباب. وحرصت كاميلا باركر دوقة كورنوال، على زرع شجرة خلال زيارتها إلى منطقة عزبة خير الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- اسمعى كلام أمك.. زوجة الأمير تشارلز تحضر حفل «سبوع» بعزبة خير الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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