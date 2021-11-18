الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة مائية كثيفة وأمطار

جدة - نرمين السيد - أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





ويكون الطقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، لذا تنصح هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل بسبب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة. وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس غدا تنشط الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق صباحا المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ومن المتوقع استمرار فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد تكون على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق أخرى من شمال الصعيد وجنوب سيناء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الساعات القادمة تكون كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 25 العظمى والصغرى 24 جنوب سيناء 29 العظمى والصغرى 20 شمال الصعيد 28 العظمى والصغرى 26 جنوب الصعيد 32 العظمى والصغرى 20

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