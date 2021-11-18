محافظ الفيوم يتابع أعمال رصف الطريق السياحى لبحيرة قارون

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ضرورة التنسيق بين كل القطاعات المعنية خلال تنفيذ أعمال رصف الطريق السياحى لبحيرة قارون، للانتهاء من توصيل كل مرافق البنية التحتية قبل البدء فى أعمال الرصف، حتى لا تتعارض أعمال القطاعات مع بعضها البعض، موجها بإعداد محضر تنسيقى معتمد بهذا الشأن، حفاظا على المال العام.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم، مع رؤساء مدن "أبشواى، وسنورس، ويوسف الصديق"، ومسؤولى شركات المرافق، وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركات المنفذة للأعمال، والجهات ذات الصلة؛ لمتابعة آليات تنفيذ أعمال رصف الطريق السياحى لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ. وقال الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمى للمحافظة، إنه تم خلال اللقاء مناقشة كافة المعوقات المتعلقة بأعمال رصف طريق بحيرة قارون السياحى بطول 60 كيلو مترا وإنارته، لافتا إلى أن محافظ الفيوم وجه بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية خلال أعمال الرصف، فضلا عن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة. ووجه بعمل مطبات تهدئه "هوائية" قبل المطبات الرئيسية عند التقاطعات بمداخل القرى والعزب ووضع لافتات إرشادية بطول الطريق حفاظا على سلامة المارة وتجنبا للحوادث، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع مسئولى الكهرباء لإنارة الطريق بالشكل الحضارى اللائق.

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