المترو: إضافة أكشاك جديدة للتطعيم ضد كورونا بالمحطات الأكثر كثافة

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، محطة مترو أنور السادات بالخط الأول والثانى والمتواجد بها أكشاك وزارة الصحة والسكان، برصيف اتجاه المرج ورصيف اتجاه حلوان لتسجيل وتلقى المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





يذكر أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة النقل متمثلة فى شركة مترو الأنفاق لعمل أكشاك لتلقى لقاحات فيروس كورونا للمواطنين داخل محطات المترو الرئيسية التبادلية والمحطات الأكثر كثافة بالخط الأول والخط الثانى، حيث يتم تشغيل الأكشاك بصفة يومية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء يوميا.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل محطة الشهداء يوم السبت بنفس المواعيد، وتركيب عدد آخر من الأكشاك بمحطة العتبة والمحطات الأكثر كثافة بالركاب بالخطوط الثلاثة.

وشارك بالجولة التفقدية المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وأحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة.

وناشد المتحدث الرسمى للمترو، الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وأيضا عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.