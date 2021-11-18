النيابة الإدارية تعقد دورة تدريبية حول «التحول الرقمى والأمن السيبرانى»

جدة - نرمين السيد - عقدت إدارة التحول الرقمى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن، وتحت رعاية المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاشتراك مع قطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدورة التدريبية التخصصية حول التحول الرقمى والأمن السيبرانى.





وانعقدت فعاليات تلك الدورة على مدار يومى 17 و18 نوفمبر الجارى، حيث شارك فيها 60 من المستشارين مديرى وأعضاء النيابة الإدارية، وبحضور المستشار أحمد مرسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسى. يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عزت أبوزيد، رئيس الهيئة، وضمن السياسة التى تنتهجها النيابة الإدارية بعقد الدورات التدريبية فى مختلف التخصصات بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم فى كافة المجالات.

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