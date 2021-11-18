ولي العهد البريطاني وقرينته يزوران الجامع الأزهر

قام الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته دوقة كورنوول، بعد ظهر اليوم الخميس، بزيارة إلى الجامع الأزهر الشريف، حيث كان في استقبالهما الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وتفقد ولي العهد البريطاني وقرينته يرافقهما الإمام الأكبر أحمد الطيب صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية في صحن الجامع وأمام صهريجه، والذي أنشأه الأمير تاج الدين الشوبكي (والي القاهرة آنذاك) في عام 818 هجريا.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للأمير تشارلز وقرينته للجامع الأزهر، حيث قاما بالزيارة الأولى في عام 2006.