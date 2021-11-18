زوجة الأمير تشارلز تتفقد عزبة خير الله

وصلت منذ قليل كاميلا باركر دوقة كورنوال زوجة ولي العهد البريطاني الامير تشارلز الي عزبة خير الله لتفقد احدي المبادرات المجتمعيه لتطوير حياة الأسر الاكثر احتياجا و التي تقام تحت اشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات و التي تساعد على تمكين النساء، و دعم الشباب .

و فور وصول الدوقة كاميلا استقبلها بعض الاطفال القاطنين بالمنطقة و قاموا بتحيتها ثم صعدت إلى احدى الأسطح، واستمعت لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن، وأيضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كإعادة استخدام و تدوير الادوات و صناعة شنط صديقة للبيئة و زراعة الاسطح و ذلك للحد من تأثير تغير المناخ و هو جزء من برنامج التواصل المناخي الذي يقوم بتنفيذه المجلس الثقافي البريطاني علي مستوي العالم.

و شاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بأدائها بعض النساء لسرد قصصهم الناجحة.

و ذلك بعد ان التقي ولي العهد و كاميلا باركر دوقة كورنوال بالرئيس السيسي و قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية.

وتعد القاهرة المحطة الثانية في جولة ولي العهد و قرينته بالمنطقة العربية، بعد عمان حيث التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، وبحثا تعزيز العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة، الثلاثاء امس الاول، و تستمر زيارتهم لمصر لمدة يومين اليوم الخميس و غدا الجمعة، و يمتلئ برنامجهم خلال هذة الزيارة التي تعد الاولي من نوعها منذ ١٦ عاما حيث جاءت بناء على طلب من الحكومة البريطانية و سوف تسهم فى التأكيد على علاقات مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة.