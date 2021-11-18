البيئة تعلن إطلاق مبادرة سفراء البيئة بمدارس محافظة الجيزة

د.ياسمين فؤاد : تهدف المبادرة الى تنمية المعلومات والمهارات والإتجاهات البيئية لدى طلاب مدارس التعليم الاساسي

اعلنت وزارة البيئة إطلاق مبادرة سفراء البيئة بمدارس محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين لنشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس ، وتهدف المبادرة الى تنمية المعلومات والمهارات والإتجاهات البيئية لدى مجموعة من طلاب مدارس التعليم الاساسي ، حيث يتم اختيار عشرون طالب من كل مدرسة ، ليشكلوا نواة لنشر الوعي البيئي بمدارس محافظات الجمهورية.وسوف تتم المبادرة بعدد ثمانى مدارس ابتدائي واعدادي بأربع إدارات تعليمية وهي الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية على أن تعمم المبادرة على باقي المحافظات ابتداءً من العام القادم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تلك المبادرة تهدف الى تشكيل اول نواة من طلاب المدارس لخلق جيل جديد من الطلاب يكونوا بمثابه سفراء للبيئة يدعون من حولهم (ذويهم -اصدقائهم) للحفاظ علي البيئة ومواردها وينقلون لهم الخبرات المتنوعة التي سيكتسبونها من معلومات ومهارات واتجاهات بيئية متنوعة، مشيرة إلى حرص الوزارة خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة إخصائي التوعية بالوزارة ليكونوا على قدر عالٍ من التدريب وإظهار التوعية البيئية بشكل لائق يتناسب مع تحقيق الهدف من المبادرة الوطنية "اتحضر للأخضر" و خلق جيل واعٍ لديه من السلوكيات الإيجابية ما يجعله قادراً على مواجهة قضايا البيئة .

وقد قام فريق عمل التوعية البيئية بوزارة البيئة وبالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالبدء في تنفيذ البرنامج التوعوي المقترح بالمدارس المشاركة بالمبادرة ، ويشمل البرنامج تنفيذ أنشطة متنوعة كالندوات التي تتناول القضايا البيئية ذات الاهمية المحلية والعالمية كقضايا تغير المناخ، والتنمية المستدامه والأخلاق البيئية وغيرها من الموضوعات ، ويتم دعم الندوات بالافلام البيئية ، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على تنفيذ ورش عمل فنية عن المخلفات وكيفية الاستفادة منها بجانب الأنشطة والألعاب التربوية البيئية .