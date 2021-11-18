وزارة التربية والتعليم تعلن تغيير ترددات قناة مدرستنا 1و2

تهيب وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب وأولياء أمور المرحلة لابتدائية و الإعدادية يرجى العلم أنه سيتم فصل الترددات الخاصة بقناة مدرستنا ليصبح قناة مدرستنا ١ للمرحلة الابتدائية: التردد : ١٢٣٠٣ والاستقطاب : أفقي ومعدل الترميز : ٢٧٥٠٠ ومعامل تصحيح الخطأ : ٥/٦. قناة مدرستنا ٢ للمرحلة الإعدادية: التردد ١٠٧٧٧ والاستقطاب : أفقي ومعدل الترميز : ٢٧٥٠٠ ومعامل تصحيح الخطأ : ٥/٦. كما تم إطلاق قناة مدرستنا ٣ المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على تردد ١٢٢٠٦ ومعدل ترميز ٢٧٥٠٠ جدير بالذكر أن قنوات مدرستنا هي قنوات تلفزيونية تبث البرامج التعليمية للمناهج المدرسية.

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