عزبة خير الله تستقبل زوجة ولي عهد بريطانيا

وصلت دوقة كورنوال الأميرة كاميلا زوجة الأمير تشارلز، إلى عزبة خير الله لتفقد مشاريع تمكين المرأة حيث نجحت النساء في هذه المنطقة في دعم مجتمعاتهن وأسرهن وحققن نجاحا كبيرا.

وتتفقد الدوقة عدد من المشاريع التى تدعمها بريطانيا بالمنطقة التى تمكن نساؤها من المساهمة بشكل فعال ليس فقط فى دعم مجتمعاتهن الصغيرة، وإنما أيضا المجتمع الأوسع، حيث ساهم عدد منهن فى توفير العباءات الطبية لمساعدة الأطباء فى محافظات مختلفة لمواجهة جائحة كورونا.

ويركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية فى مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة، كما ستستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

ويشار إلى أنه تم تطبيق عدد من البرامج المجتمعية فى المنطقة من قبل المجلس الثقافي البريطانى منها برامج لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية وبرامج للأطفال لتشجيعهم من خلال الأنشطة والألعاب على أن يكونوا أكثر إقبالاً على التعليم.

وقالت نانسي الأمير، مديرة مكتب البرامج في المجلس الثقافي البريطاني إن دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا تزور عزبة خير الله بعد تطويرها لتفقد مشاريع يدعمها برنامج التواصل المناخي لتمكين المرأة والشباب من خلال لعب دور فعال في خدمة مجتمعاتهم بصورة تفيدهم وتفيد غيرهم وذلك من خلال تأمين دخل لهم.

وتستمتع الدوقة لتجارب نسائية وتشاهد مسرحية أثناء زيارتها لأحد الأسطح المزروعة في إطار مشاريع مبادرة التواصل المناخي- والتى تشتمل على سبع مبادرات - وهو برنامج عالمي يقوم به المركز الثقافي البريطاني لتمكين الشباب والمرأة من خلال توفير تدريبات وفرص تعليم.

وقالت إن هناك خمسة أسطح مزروعة بصورة تحافظ على الحد من التغير المناخي، الذى يمثل إحدى القضايا المهمة التي تركز عليها زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا في زيارتهما للأردن ومصر.