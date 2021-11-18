/661944/الذهب-يتراجع-بعد-تحالف-أمريكا-والصين-ضد-مصدري-البترول

ارتفع سعر الذهب للجرام الواحد في مصر جنيهاً واحداً فقط أثناء تعاملات اليوم الخميس ، وذلك بعد ان حقق 5 جنيهات ارتفاعاً بختام تعاملات امس الأربعاء.

دوت الخليج

وانخفضت اليوم الخميس أسعارالذهب بالسوق الأوروبية بعد أن انخفضت أسعار البترول عالميا بسبب تحالف أمريكا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لاستخدام احتياطياتهم من النفط.

الذهب يتراجع بعد تحالف أمريكا والصين ضد مصدري البترول

وقد ادى انخفاض أسعار البترول إلى تحول المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن ظهر خلال اليومين السابقين بعد انخفاض الدولار وتزايد التخوف من موجة تضخم عالمي في ظل ازمة طاقة عالمية وتراجعت أسعار الذهب اليوم عالمياً بالسوق الأوروبية بنسبة 0.45% إلى 1,858.74$ ، وكانت الأسعار عند افتتاح التعاملات عند 1,867.16$ ، وكان أعلى سعر اليوم هو 1,870.94$.

وكان الذهب قد حقق أمس الأربعاء صعوداً بنسبة 0.7% ، وكانت هذه المكاسب بسبب وصول التضخم بالمملكة المتحدة إلى مستويات لم يصلها منذ عام 2011 ، وذلك عقب ارتفاع مشابه للتضخم في الولايات المتحدة. وخوفا من انتشار موجة التضخم عالمياً وانهيار متوقع لمعظمالعملات العالمية فإن المستثمرين اتجهوا لشراء الذهب كملاذ آمن ولكن؛ الخطوة الامريكية بالتنسيق مع كبار مستهلكي ومستوردي النفط باللجوء لاحتياطياتهم الاستراتيجية أوقفت ارتفاع أسعار البترول وبالتالي سوف تكبح جماح التضخم وهو ما قلل الخطر الذي دفع المستثمرين نحو الذهب اليوم الخميس. أسعار الذهب اليوم بمصر

الجرام عيار 18 = 699 جنيهًا.

الجرام عيار 21 = 815 جنيهًا.

الجرام عيار 24 = 931 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب= 6520 جنيها