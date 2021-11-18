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/661942/صور-وفيديوزوجة-ولى-العهد-البريطانى-بعزبة-خيرالله-والأهالى-يوجهون-لها-التحية
شهدت عزبة خيرالله الخميس مشاركة كاميلا باركر دوقة كورنوال زوجة ولي العهد البريطاني الامير تشارلز لتفقد إحدي المبادرات المجتمعيه لتطوير حياة الأسر الاكثر احتياجا و التي تقام تحت اشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات و التي تساعد على تمكين النساء، و دعم الشباب .
دوت الخليج
و فور وصول الدوقة كاميلا استقبلها بعض الاطفال القاطنين بالمنطقة و قاموا بتحيتها ثم صعدت الي احدي الاسطح و استمعت لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن ، و ايضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كاعادة استخدام و تدوير الادوات و صناعة شنط صديقة للبيئة و زراعة الاسطح و ذلك للحد من تأثير تغير المناخ و هو جزء من برنامج التواصل المناخي الذي يقوم بتنفيذه المجلس الثقافي البريطاني علي مستوي العالم.
و شاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بادائها بعض النساء لسرد قصصهم الناجحة و ذلك بعد ان التقي ولي العهد و كاميلا باركر دوقة كورنوال بالرئيس السيسي و قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية.
صور وفيديو..زوجة ولى العهد البريطانى بعزبة خيرالله ..والأهالى يوجهون لها التحية
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