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صور وفيديو..زوجة ولى العهد البريطانى بعزبة خيرالله ..والأهالى يوجهون لها التحية

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شهدت عزبة خيرالله الخميس مشاركة كاميلا باركر دوقة كورنوال زوجة ولي العهد البريطاني الامير تشارلز   لتفقد إحدي المبادرات المجتمعيه  لتطوير حياة الأسر الاكثر احتياجا و التي تقام تحت اشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات و التي تساعد على تمكين النساء، و دعم الشباب .

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و فور وصول الدوقة كاميلا استقبلها بعض الاطفال القاطنين بالمنطقة و قاموا بتحيتها ثم صعدت الي احدي الاسطح و استمعت لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن ، و ايضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كاعادة استخدام و تدوير الادوات و صناعة شنط صديقة للبيئة و زراعة الاسطح و ذلك للحد من تأثير تغير المناخ و هو جزء من برنامج التواصل المناخي الذي يقوم بتنفيذه المجلس الثقافي البريطاني علي مستوي العالم.

 

و شاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بادائها بعض النساء لسرد قصصهم الناجحة و ذلك بعد ان التقي ولي العهد و كاميلا باركر دوقة كورنوال بالرئيس السيسي و قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية.

صور وفيديو..زوجة ولى العهد البريطانى بعزبة خيرالله ..والأهالى يوجهون لها التحية

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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