30صورة لـ دوت الخليج من استقبال شيخ الأزهر للأمير تشارلز وزوجته بالجامع الأزهر

661946 /661946/30صورة-لـ-تحيا-مصر-من-استقبال-شيخ-الأزهر-للأمير-تشارلز-وزوجته-بالجامع-الأزهر 02:29 م - الخميس 18 نوفمبر 2021 فضيلة الإمام_الأكبر أ.د/أحمد الطيب شيخ_الأزهر الشريف استقبل الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، ظهر اليوم بالجامع الأزهر الشريف دوت الخليج شيخ الأزهر الجامع ال وتعد القاهرة المحطة الثانية في جولة ولي العهد و قرينته بالمنطقة العربية، بعد عمان حيث التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، وبحثا تعزيز العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة، الثلاثاء امس الاول، و تستمر زيارتهم لمصر لمدة يومين اليوم الخميس و غدا الجمعة، و يمتلئ برنامجهم خلال هذة الزيارة التي تعد الاولي من نوعها منذ ١٦ عاما حيث جاءت بناء على طلب من الحكومة البريطانية و سوف تسهم فى التأكيد على علاقات مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة. تابع موقع دوت الخليج علي

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