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30صورة لـ دوت الخليج من استقبال شيخ الأزهر للأمير تشارلز وزوجته بالجامع الأزهر

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02:29 م - الخميس 18 نوفمبر 2021

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 فضيلة  الإمام_الأكبر أ.د/أحمد  الطيب  شيخ_الأزهر الشريف استقبل الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، ظهر اليوم بالجامع الأزهر الشريف

دوت الخليج

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شيخ الأزهر

 الجامع ال

وتعد القاهرة المحطة الثانية في جولة ولي العهد و قرينته بالمنطقة العربية، بعد عمان حيث التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، وبحثا تعزيز العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة، الثلاثاء امس الاول، و تستمر زيارتهم لمصر لمدة يومين اليوم الخميس و غدا الجمعة، و يمتلئ برنامجهم خلال هذة الزيارة التي تعد الاولي من نوعها منذ ١٦ عاما حيث جاءت بناء على طلب من الحكومة البريطانية و سوف تسهم فى التأكيد على علاقات مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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