نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة في السلام

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وفي سياق آخر شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد.ن، عاطل محبوس على ذمة القضية لاتهامه بهتك عرض فتاة بمدينة نصر لجلسة 14 ديسمبر المقبل، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

هتك عرض فتاة

والجدير بالذكر أن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات إنه فى 26 سبتمبر الماضي بدائرة قسم مدينة نصر، بأنه هتك عرض المجنى عليها "تقى.ع" بان لامس جسدها واتيانه بفعل فاحش وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المجنى عليها

وأكدت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة بإنه ا وحال استقلالها احدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر بان تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وذلك على ما شهدت به المجنى عليها.