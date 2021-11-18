«الجنة في الإمارات».. أغنية حكيم للاحتفال بالعيد الوطني ال 50

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دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية المطرب حكيم الجديدة للاحتفال بالعيد الوطني.

أغنية الجنة في الإمارات لحكيم

فى تعاون مشترك بين شركة العالمية للدعاية والإعلان والإنتاج الفني للمنتج المهندس مصطفى إسماعيل وألحان الفنان محمد رحيم وكلمات محمود صلاح.

تم تصوير أيضًا الكليب الخاص بالأغنية للمعالم الأثرية فى الإمارات (دبى، العين، أبوظبى) والكليب من إخراج حسام الحسينى.

هذا وقد حرص حكيم على تهنئة المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة متمنيًا الخير لكل الشعب المصري، حيث يحتفل المصريين بذكرى 30 يونيو اليوم الخميس مع قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ البلاد من يد الجماعة الإرهابية فى ظل حكمهم الأسود.

حكيم رافعًا علامة النصر بذكرى 30 يونيو

وطرح حكيم صورته بجانب علم مصر رافعًا علامة النصر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنة والمصريين بخير وسعادة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يونيو التي انتصرت فيها الإرادة الشعبية وأعادت مصر للمصريين.. والتي فتحت آفاق الحلم والأمل.. لنبني وطنًا جديدًا شعاره التنمية والبناء والتلاحم بين كل فئات الشعب"

وأضاف موجهًا رسالة شكر وعرفان لكل من ساهم في هذه الثورة: "تحية تقدير وإعزاز لقادة وصناع هذا الإنجاز الذي غير مصر إلى الأفضل وأعاد الاستقرار للشعب المصري وكان طوق النجاة لحياة أفضل".

آخر أعمال حكيم الفنية

يذكر ان آخر أعمال حكيم، أغنية الليلة عيد قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، اغنية الليلة عيد من كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه للجمهور.