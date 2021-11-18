/661950/نائب-رئيس-الوزراء-المجرى-لـ-حنفى-جبالى-نسعى-لتوطيد-أسس-الشراكة-والتعاون-مع-مصر

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بزولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر.

دوت الخليج في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر، وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة بكلا البلدين، مُشيراً إلى أن هناك حرص مصري على تعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلماني، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. نائب رئيس الوزراء المجرى لـ «حنفى جبالى»: نسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر من جانبه، رحب زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً اعتزازه بهذا اللقاء وبهذه الزيارة، والتي تمثل تأكيداً لما وصلت إليه العلاقات المصرية المجرية من مستوى متميز على كافة الأصعدة، ومؤكداً على أن المجر تسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر والتنسيق وتبادل الرؤى حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس الوزراء المجرى لـ «حنفى جبالى»: نسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.