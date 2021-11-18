وزير خارجية نيبال يعرب عن تطلعه لعقد جولة المشاورات السياسية مع مصر

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة نهى الجبالى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى نيبال، بوزير الخارجية النيبالى Narayan Khadka، حيث سلمته خطاب التهنئة المقدم من وزير الخارجية سامح شكرى بمناسبة توليه مهام منصبه.





كما تناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، فضلاً عن الإشادة بمستوى التنسيق المتبادل فى المحافل الدولية. وأعرب وزير الخارجية النيبالى عن تطلعه لعقد الجولة الثانية لآلية المشاورات السياسية فى أقرب فرصة، وأهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين. ومن جانبها، أكدت السفيرة نهى الجبالى على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بها وتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى حرص الجانب المصرى على تعظيم استفادة نيبال من المنح والدورات التدريبية التى تقدمها مصر فى مختلف المجالات.

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