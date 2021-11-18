صور.. إنتاج أول نموذج محلى لعربة متنقلة لتقديم المأكولات فى قنا

جدة - نرمين السيد - عاين أشرف الداودى محافظ قنا، أول نموذج محلى لعربة متنقلة لتقديم المأكولات من إنتاج مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، واستمع إلى شرح تفصيلى حول امكانياتها، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ومحمود العمارى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والمهندس نميرى عيساوى رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بمصنع الألومنيوم، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.





وأوضح محافظ قنا أن العربة جرى إنتاجها بالكامل محليا بمصنع الألومنيوم، وهى مصممة بأبعاد 3م طول × 2م عرض، و220سم ارتفاع، مجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام، بالإضافة إلى صنبور وخزان مياه، وخزان صرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة، مضيفا أن العربة قابلة لتركيب سخان مياه كهربائى وتكييف، كما أنها مطابقة للإشتراطات الصحية والسلامة المهنية، لافتا إلى أن التصميم يصلح لتجهيز وبيع الوجبات السريعة " تيك أوى "، الأيس كريم، الساندويتشات المتنوعة.

وأشار الداودى إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به، هى من الأفكار الممتازة التى لا تتطلب رأس مال كبير، إذ يشترى الشاب العربة بنظام التمويل سواء من خلال أحد البنوك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم السداد بنظام الأقساط بفائدة ميسرة، ثم ينهى إجراءات الترخيص فى الوحدة المحلية للمدينة التابع لها وذلك وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بوحدات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لنوعية النشاط الذى سيعمل به.

وأضاف الداودى أن المحافظة حريصة على دعم الشباب ومساعدتهم فى دخول مجال ريادة الأعمال مؤكدا أن الهدف من وراء هذه الفكرة هو خلق فرص عمل جديدة للشباب مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة وتنفيذ نموذج ناجح مرضى لجميع الأطراف مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصنع الألومنيوم لتخصيص خط انتاج للعربات لتوفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات شباب المحافظة وأنه سيتم طرح العربات بسعر التكلفة كمساهمة من المصنع لدعم الشباب الباحث عن فرص عمل انطلاقا من دوره فى المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طرح العربات وطريقة التمويل والشروط قريبا.

يذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن حددت بعض الأماكن المقترحة لوضع العربات المتنقلة بها تمهيدا لإستغلالها فور الإعلان عن العربات وبيعها للشباب الراغبين فى الحصول عليها.