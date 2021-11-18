أحمد الصاوى رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر يكتب لـ«دوت الخليج» : «البابا بتاعنا»

جدة - نرمين السيد - فى ذلك العام الصعب الذى مر على مصر ضمن بضعة أعوام صعبة، كنت أعمل مديرا لتحرير جريدة الشروق المصرية حين جاء إلى صالة التحرير خبر رحيل البابا شنودة، هذا البطريرك التاريخى والاستثنائى والمؤثر فى تاريخ الكنيسة القبطية المصرية وفى تاريخ مصر المدون والمحكى وغير المروى أيضا.

4 عقود عاشها الأقباط تحت مظلة البابا شنودة ليست كأى عقود فى تاريخ مصر، لأنها العقود التى تراكم فيها التشدد والتصنيف، ونمت وترعرعت فيها الكيانات والجماعات المتشددة التى هددت النسيج المصرى وخوفت الآمنين، وخلقت كيانات دينية إسلامية موازية للأزهر الشريف.

كانت شخصية البابا شنودة ملجأ للأقباط ينشدون تحت مظلته الحماية، وكانت رهانا عند أولئك الذين حاولوا إحداث التوازن وتذكير السلطة المتواطئة فى بعض الأوقات والتى تغض الطرف فى أوقات أكثر على أن هناك صوت آخر جدير بالاستماع وأخذه فى الاعتبار.

قوة خطابه داخل الكنيسة وخارجها، وتصادمه حتى مع الدولة حين تدفع به الظروف لذلك، وتداخله فى كافة شؤون الأقباط الكنسية وغير الكنسية، خلقت جميعها أسطورته فى قلوب الأقباط، ناهيك عن مواقفه الوطنية الجلية التى وضعته فى مكان غير مسبوق فى قلوب المصريين.

كل ذلك جعل خبر رحيله مفزعا على المستوى القبطى والوطنى، وجعل عام 2012 عام حزن ومحنة ومن هذه اللحظة التى شعر فيها كل قبطى بالحزن على غياب "أسد الكرازة" وشعر كل مصرى مؤمن بالتنوع بالقلق، ولدت كل المخاوف وظهر حجم الفراغ الكبير الذى خلفه وراءه البابا شنودة فى عقول وقبول الأقباط وقطاعات واسعة من المصريين اعتادوا دائما منذ تفتح وعيهم على عراقة وعمق وعالمية الكنيسة المصرية وأثرها فى الاعتقاد المسيحى وتاريخ المسيحية فى العالم، التأكيد بفخر وطنى أن رأس هذه الكرازة هو " البابا بتاعنا" سواء كنا مسلمين أو مسيحيين.

ربما أجهدتك فى تلك السطور السابقة التى حاولت التعبير عنها بإيجاز لتعرف عمق التحدى الذى كان على البابا تواضروس أن يخوضه وحجم الفراغ الكبير الذى كان مطلوبا منه أن يملأه.

فى بداية عام جلوسه الأول كانت الأسئلة واضحة وقوية وجارحة أيضا، عن قدرة البابا الجديد أن يثبت للمسيحيين أنه مصدر اطمئنان وحماية كسابقه، وأن يعزز عند المصريين جميعا أنه "البابا بتاعهم".

ولم تتركه الأيام ليلتقط الأنفاس فبعد شهور قليلة من جلوسه صارت كافة الخيوط فى البلد فى يد خطاب التشدد والتصنيف والاستحواذ. رئاسة وبرلمان وجمعية تأسيسية للدستور، وتوالت الحوادث الطائفية.

هنا ولوهلة شعر الأقباط بمدى الفراغ الذى تركه البابا شنودة الذى كان قادرا بشخصيته القوية على المواجهة والمجابهة والتحدى، وعلى الأقل لملمة مشاعر الأقباط خلف خطاب فيه من الحماسة والقوة ما يكفى لإشاعة الاطمئنان حتى داخل أسوار الكنيسة.

لكن البابا تواضروس لم يذهب فى طريق البابا شنودة الحاسم ولم يمضى فى طريق البابا كيرلس الدبلوماسى المتصالح مع السلطة، وإنما اتخذ طريقا وسطا خاصة وهو يرى التحولات فى المجتمع كلها رافضة لخطاب التشدد والتصنيف والاستحواذ.

لماذا إذن يجعلها معركة طائفية.. إذا كانت فى أصلها معركة مصرية لمصر وعن مصر وهويتها؟

فضل أن يكون شريكا فى حراك مصرى على أن يكون فى عيون البعض بطلا وقائدا لحراك قبطى.

شجع الأقباط على الخروج إلى المجال العام لانتزاع مواطنتهم التى لا تنتظر بالضرورة اعترافا أو منح.

وحين كان الخيار أمن الكنائس أم أمن الوطن، اختار الثانية لإدراكه أنه لا كنائس آمنة فى وطن غير آمن.

ودفع مع الأقباط ثمن اختياره بشجاعة، وحتى إن كان الثمن وقتها فادحا فى صدام واستهداف أعقب الإطاحة بالرئيس المنتدب من جماعات الاستحواذ والتصنيف والتشدد، إلا أن البيع ربح بوطن مختلف ونظرة أكثر وعيا لمشاكل الأقباط.

تستطيع القول أن البابا شنودة كان بابا الهوية القبطية الأرثوذكسية وكان لذلك ظروف تاريخية وسياسية معتبرة، فتحت أبواب الكنائس لاحتضان الأقباط بعيدا عن المجال العام الذى كان معبأ بالطائفية والتصنيف والتمييز وكان ذلك شكل منطقى من أشكال الحماية.

لكن البابا تواضروس هو بابا المواطنة بامتياز، لم يتخل عن الاحتضان الكنسى للأقباط، وإنما دفعهم بقوة هذا الاحتضان للاندماج فى المجال العام عن قناعة بأن كل شيء تغير وصار أكثر اطمئنانا، ساعد على ذلك تغيرات سياسية وثقافية كبيرة على رأسها نظام داعم للمواطنة، لا يهادن ولا يجمل القبيح ويسبقه الرئيس السيسى فى هذا الاتجاه بالفعل قبل القول.

وخطاب إسلامى مصرى أزهرى رشيد يضع المواطنة فى صلب مقرراته ومفاهيمه، ويعتبر مصطلحات مثل أهل الذمة سياقات تاريخية تنسخها المواطنة الكاملة التى عبر عنها الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع البابا تواضروس فى إصدارهما معا إعلان الأزهر للمواطنة والتعايش ليكون وثيقة مؤسسة لفهم دينى ووطنى قائم على المساواة والتكافؤ.

الآن بعد 9 أعوام وفى عيد الجلوس التاسع نستطيع أن نهنىء أنفسنا قبل البطريرك بكونه "البابا بتاعنا".. بابا المصريين.

رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر