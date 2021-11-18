صور- مصر الخير تبدأ ترميم وبناء المنازل المتضررة من السيول بأسوان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب اجتماع أشرف عطية محافظ أسوان، ومسئولى مؤسسة مصر الخير وعدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة موقف توزيع المساعدات على متضررى السيول.

من ناحيته، أشار الدكتور أحمد موسى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسوان، إلى أنه تم بدء العمل سريعا فى بناء وترميم أول منزل من المنازل المتضررة.

وأضاف أن المؤسسة بمجرد حدوث أزمة السيول بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد وتم تشكيل فريق عمل لإدارة عمليات الإغاثة، والتدخل وتقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية وأغطية للأسر المتضررة ثم بدأت عمليات حصر للمنازل التى تضررت من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة.

وأشار موسى، إلى أن المؤسسة حصلت على حصر مبدئى من الجمعيات الأهلية الشريكة والتى حددت المنازل المتضررة بـ400 منزل بشكل مبدئ وفقا للتقارير الواردة من المحافظة.

وأضاف أن المؤسسة قامت بتعزيز مخزونها من مواد الإغاثة داخل مخازنها المختلفة فى مراكز محافظة أسوان حيث تم تحريك مواد الإغاثة من مخازن المحافظات المجاورة فى الأقصر وسوهاج وقنا تحسبا لأى أحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة.

ونجحت الموسسة منذ بداية حدوث السيول، فى سرعة تقديم المساعدات العاجلة حيث وزعت شنط الإغاثة التى تحتوى على المواد الغذائية بالإضافة إلى توزيع الألحفة والبطاطين على الأسر المتضررة وأيضا توزيع كراتين المياه فى 7 قرى متضررة ومنها كيما والمرشح والفرن والتحرير والسنية فى مراكز محافظة أسوان المختلفة.

وأكد مدير مكتب أسوان أن لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير فى انعقاد مستمر منذ حدوث الأزمة وتم تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات العاجلة.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير، بدأت فى عمليات حصر شاملة للمنازل المتضررة من السيول بالتعاون مع المحافظة وتحديد حجم الضرر والخسائر وذلك تمهيدا لتدخل المؤسسة، كما عاين فريق من القطاع الهندسى بالمؤسسة المنازل لتحديد حجم التلفيات والخسائر وحجم التدخلات المطلوبة لتطوير المنازل المتضررة وفقا للمعايير والظوابط التى تحددها المحليات ومديرية الرى بأسوان.

من جانبه قال المهندس تامر حسن رئيس القطاع الهندسى بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير تعمل مع محافظة أسوان لتحديد المنازل التى تضررت من السيول فى بعض مناطق المحافظة، وستقوم بترميم أو إعادة بناء المنازل حسب الاحتياج، مشيرا إلى أنه جارى العمل على توريد وتشوين أدوات ومتطلبات الترميم وإعادة البناء.

وأضاف: قمنا بالتحرك السريع لحصر كافة الاحتياجات الهندسية والبدء فى شراء مواد البناء وتمت علميات الحصر لتحديد التدخلات الإنشائية وفقا لطبيعة المنطقة الجغرافية وتلبية احتياجات الأسر وتم مراعاه أن يتم اعادة ترميم أو بناء لتحقيق الاستدامة بتوفير منازل آمنة قادرة على حماية الأسر ومواجهة أى تغيرات أو أزمات وكوارث طبيعة وبالفعل تم البدء فى أول منزل بالتنسيق مع المحافظة حتى يتم تنسيق كافة الأمور الخاصة بالتدخلات القادمة للمنازل المتضررة.