تدشين برنامج حاضنة الحرف اليدوية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - دشنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم الخميس، برنامج حاضنة الحرف اليدوية بمحافظة الوادى الجديد فى إطار مشروع (تنمية وتطوير ​ريادة الأعمال فى مصر)، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يرافقه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ووفد من المسؤولين بالأكاديمية وبعض الجهات المساهمة فى برنامج تطوير ريادة الأعمال فى مصر للحرف اليدوية.





وقال رئيس أكاديمية البحث العلمى فى بيان، اليوم إن برنامج حاضنات الحرف اليدوية يعد الأول من نوعه فى محافظة الوادى الجديد، ويرتكز على تشجيع الشباب والسيدات على الابتكار والاستفادة من المنح المقدمة من خلال المشروع، والذى يستهدف نشر ودعم ثقافة ريادة الأعمال فى مجال الحرف اليدوية لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية ومجتمعية لسكان الواحات، ويدعم المشروع الشباب من سن 21 إلى سن 40 سنة وتمكين السيدات بنسبة 50%، حيث سيدعم 60 شركة فى الوادى الجديد. وأجرى رئيس الأكاديمية جولة ببعض مشروعات الحرف اليدوية بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى غرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالخارجة فى إطار مبادرة التوسع فى زراعة النخيل.

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