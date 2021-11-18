محافظة الجيزة تضبط سارقى الكابلات الكهربائية بممشى المريوطية

جدة - نرمين السيد - ضبطت محافظة الجيزة، 3 أفراد متلبسين بتهمة سرقة مهمات الإنارة وكابلات الكهرباء المغذية لكلوبات وأسبوتات الإنارة الجمالية بممشى المريوطية السياحى، وبيعها لأحد تجار الخردة والجارى ضبطه أيضا بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وتقدمت محافظة الجيزة بالشكر والتقدير، لكلا من مراقب الكاميرات بممشى المريوطية ومراقب الممشى بحى الهرم ومدير الممشى بحى الطالبية، لتمكنهم من ضبط المتهمين، حيث تم عرض السارقين على النيابة وتحرر محضر أحوال بتاريخ 16 / 11 / 2021. ونوهت محافظة الجيزة، بأن جميع الشوارع التى يتم تطويرها يتم تزويدها بكاميرات مراقبة وتخصيص نوبتجيات لمراقبة الحالة العامة بالشارع.

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