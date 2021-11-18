يوفر 80 فرصة عمل.. القوى العاملة ببورسعيد تنظم ملتقى توظيف لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف لذوى الهمم والعزيمة، حيث قدمت شركة سومو تومو لضفائر السيارات بجنوب بورسعيد 80 فرصة عمل لراغبى العمل من ذوى القدرات، وذلك بحضور مسؤولى الشركة لاستيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونا.





وقال مدير القوى العاملة بمحافظة بورسعيد السيد السنجابى وفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، إن توقيع العقود واستمارة (1) تأمينات تم لجميع المتقدمين الراغبين فى العمل بالملتقى، إذ تم توقيع 80 عقد عمل، وسيقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان فى احتفالية قريبا، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم.

وعلى صعيد آخر، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه جار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع الدكتور محمود محى الدين رئيس جامعة فاروس لتدريب طلبة الجامعة بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال إضافة تدريب جديد لطلبة الجامعة على الأنشطة المختلفة للمديرية، خاصة طلبة كليتى الحقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة فاروس بمقر الجامعة وفد من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية؛ للترتيب لتفعيل البروتوكول لتدريب الطلاب من خلال إدارات المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة، وذلك بعد النجاح الذى حققته فى تدريب طلبة جامعة الإسكندرية.

وقال مدير المديرية إنه فى ظل هذه المتغيرات فإن من أهم أهداف وتوجهات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية هو العمل على تدريب شبابنا وخريجينا تدريبا ذو طبيعة خاصة تساعدهم على مواجهة وظائف المستقبل.