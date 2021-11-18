/661939/يحيى-الكومي-ينجح-في-تأمين-أول-بطاقة-هجومية-للإسماعيلي

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، فى خطوة هامة نحو فرض الاستقرار الفني داخل فريق الكرة بتمديد عقد نجم الفريق وجناحه الدولي ” عبد الرحمن مجدي ” حتى نهاية موسم ٢٠٢٥، ٢٠٢٦ .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتهج مجلس إدارة النادى سياسة الحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفنى داخل صفوف الفريق .

ويعد عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى كان هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة ، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الاسماعيلي فى البطولات المحلية و البطولة العربية فضلا عن فوزة مع المنتخب الاوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.

وتأتى تلك الخطوة كبداية لتجديد جميع عقود لاعبى الفريق التى قاربت على الانتهاء من أجل الحفاظ على قوام الفريق الاساسي وعدم رحيل المميزين داخل الفريق للعودة تدريجيا لمكانة القلعة الصفراء بين الاندية المصرية كمنافس دائم على جميع الألقاب .

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "خسارتنا بخمسة أهداف أمام الأهلي كانت لها ظروف خاصة أدت للوصول لهذه النتيجة، ولكنها تظل هزيمة مريرة وصعبة".

باتريس كارتيرون

وزاد "تسجيل الأهلي 5 أهداف في شباك الزمالك، يشير لوجود أخطاء في خط الدفاع ولابد من معالجتها قبل المباريات القادمة في بطولة الدوري المصري".

وواصل "سيتم إعادة التفكير في الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مباراة الأهلي الأخيرة، وأن الفريق أفتقد للتوفيق والحظ في هذه المباراة، ولكن الأخطاء كانت متواجدة ولا يمكن التشكيك بهاط.

واختتم "تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل، وستكون مباراة هامة خاصة أن كل فريق تعرض للهزيمة في الجولة الماضية ويبحث عن الفوز لإستعادة الثقة من جديد لدى الجماهير".

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.