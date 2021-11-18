«مَلكي وتوأم روحي».. منى زكي تهنئ زوجها أحمد حلمي بذكرى ميلاده

/661951/ملكي-وتوأم-روحي-منى-زكي-تهنئ-زوجها-أحمد-حلمي-بذكرى-ميلاده

يحتفل ،اليوم الخميس، النجم الكوميدي أحمد حلمي بعيد ميلاده ال 52، إذ أنه من مواليد 18 نوفمبر 1969، كما تحتفل زوجته الفنانة منى زكي في ذات اليوم بعيد ميلادها.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة منى زكي بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد حلمي.

منى زكي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حرصت زكي على تهنئة زوجها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة له خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا ملكي، يا توأم روحي، وأكثر من ذلك، بحبك بلا نهاية".

من ناحية أخرى، تشهد الفنانة المتألقة منى زكي حالة من الإذدهار الفني في تصوير أحدث أعمالها السينمائية والتي أتت بعنوان «القاهرة- مكة» للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء.

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

قصة فيلم «القاهرة- مكة»

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.

منى زكي تشهد حالة من الإذدهار السينمائي

تشارك الفنان منى ذكي الفنان أحمد السقا بفيلم "العنكبوت" التي تدور أحداثه فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

منى زكي تخوض السباق الرمضاني 2022 بجانب المنتج محمد السعدي

الجدير بالذكر، أن شهدت الفنانة منى زكي تألق ملحوظ من خلال مسلسلها الرمضاني «لعبة نيوتن» الذي استطاع أن يثبت نجاحة في ساحة المعركة الدرامية في العام الماضي، وحصلت زكي من خلاله على العديد من الإشادات بسبب أدئها المميز والفريد والأقرب للواقع.

وتعيد منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن»، وذلك من خلال تقديم عمل درامي جديد تنافس به في حلبه الصراع الرمضاني لعام 2022، ويجرى حاليًا التعاقد اختيار السيناريو الذي ستقدمه في العمل الجديد.

آخر أعمال منى زكي

يذكر أن آخر أعمال منى زكي، مسلسل "لعبة نيوتن"، وعرض في سباق دراما رمضان الماضى، ومن بطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.