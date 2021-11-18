انخفاض أسعار الدواجن 3 جنيهات بالمزارع

تراجعت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها بقيمة 3 جنيهات، ليسجل كيلو الفراخ الساسو 30 جنيهًا بدلًا من 33 جنيها، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 25 جنيها للكيلو داخل المزرعة، بدلًا من 28 جنيه، فيما وصل سعر الكتكوت الأبيض من 6 إلي 6.25 جنيهًا، والكتكوت الساسو تفاوت سعره بين 5 جنيهات إلى 5.25 جنيه، بينما وصل سعر الفراخ الأمهات البيضاء لـ19 جنيه، بدلًَا من 21 جنيه، بتراجع جنيهين للكيلو.

دوت الخليج

استقرار أسعار البيض عند 40 جنيه للأسبوع الثانى على التوالى

واستقر أسعار البيض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 40 جنيها، والبلدي 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، بينما تتفاوت في بعض المحافظات بسبب فروق تكاليف النقل وهوامش الربح الخاصة بكل مزرعة، لذلك كافة الأسعار التي سيتم نشرها في سياق هذا التقرير قد تتغير بصورة مستمرة.

دوت الخليج يرصد نسبة الإقبال على الشراء

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج، فإنه حركة البيع والشراء قد انتعشت نسبيًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نسبة الشراء بعد ذلك الانخفاض.

وكانت حركة السوق، قد شهدت خلال الأيام الماضية تذبذب واضح فى أسعار الدواجن، خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع كلفة النقل عالميًا، وأيضًا انخفاض المعروض منها.