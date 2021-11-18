/661955/يحيى-الكومي-مكافأة-خاصة-للاعبي-الإسماعيلي-بعد-الفوز-على-الزمالك

رصد يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي مكافآة خاصة للاعبى الدراويش تقدر بعشرة ألاف جنيه من نفقته الخاصة بغرض تحفيزهم للانتصار على الزمالك .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف الدراويش منافسه الزمالك يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في رابع جولات بطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع رئيس النادى الإسماعيلي لتحفيز اللاعبين بشكل مضاعف سعيا لحصد الفريق أول انتصار في المسابقة بعد التعثر بالجولات الثلاث الماضية.

عبد الرحمن مجدي

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، فى خطوة هامة نحو فرض الاستقرار الفني داخل فريق الكرة بتمديد عقد نجم الفريق وجناحه الدولي ” عبد الرحمن مجدي ” حتى نهاية موسم ٢٠٢٥، ٢٠٢٦ .

وينتهج مجلس إدارة النادى سياسة الحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفنى داخل صفوف الفريق .

ويعد عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى كان هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة ، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الاسماعيلي فى البطولات المحلية و البطولة العربية فضلا عن فوزة مع المنتخب الاوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.

وتأتى تلك الخطوة كبداية لتجديد جميع عقود لاعبى الفريق التى قاربت على الانتهاء من أجل الحفاظ على قوام الفريق الاساسي وعدم رحيل المميزين داخل الفريق للعودة تدريجيا لمكانة القلعة الصفراء بين الاندية المصرية كمنافس دائم على جميع الألقاب .

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".