تفاصيل وفاة 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حادثين منفصلين في مطروح.. صور

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شهد طريق سيوة، اليوم الخميس، وفاة 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادثين منفصلين، حيث أسفر حادث انقلاب أتوبيسين بالكيلو 120 طريق |مطروح - وسيوة"، عن إصابة 18 شخصا، ومما أسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا عند الكيلو 90 طريق "سيوة - مطروح"، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وعلى الفور تم نقل مصابي الحادثين إلي مستشفى مطروح العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حادثين منفصلين على طريق سيوة بمطروح

أسماء المتوفين:-

وعلى الفور تم نقل مصابي الحادثين إلي مستشفى مطروح العام، ونقل 3 جثث إلي مستشفى سيوة المركزى، وهم أحمد على عبد الصادق 73 سنة، من من سيوة، والرضا محمد السنوسى 57 سنة من مطروح، وعبد الباسط سعد رواق 35 سنة من مطروح.

وفي سياق آخر اليوم تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمنطقة المرج، لاتهامه بالتعدى على ابنه بالضرب مما أودى بحياته، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المرج، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بوفاة حفيده طفل 11 عاما إثر تعدى والده (سائق - مقيم بذات العنوان "نجل المُبلغ") عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.

قام بتوثيق يديه باستخدام 2 قطعة من القماش

وبالمعاينة والفحـص لرجال المباحث عُـثـر علـى جثـة الطفل مسجاة على ظهرهـا وبـهـا إصابات عبارة عن "سحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وبعد تقنين كافة الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسوء سلوك نجله المتوفى واكتشافه قيام الأخير بسرقة مبالغ مالية منه، قام بتوثيق يديه باستخدام 2 قطعة من القماش، وتعدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه، إلا أنـه تـوفـى متأثراً بإصابته، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.