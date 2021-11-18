نشرة أخبار الفن: هاني شاكر يكشف أسباب منع 19 مطربًا من الغناء ويعتب على عمر كمال.. طارق الشناوي يهاجم هاني شاكر.. وهكذا احتفلت منى زكي بعيد ميلاد أحمد حلمي

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الخميس، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

هاني شاكر يكشف أسباب منع 19 مطربًا من الغناء ويعتب على عمر كمال

أوضح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أسباب منع النقابة 19 مطربًا من الغناء على رأسهم حسن شاكوش، حمو بيكا وحسن أبو الروس.

قال هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "هذا القرار مأخوذ من أكثر من شهرين، وجد عليه بعض أسماء دخلت الامتحان الأخير أمام لجنة أصوات واختبار محترمة من خارج النقابة، وفي أصوات نجحت وأصوات سقطت".

وتابع: "الفترة الماضية كان في تنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من النقابة ومجلس الإدارة للحفاظ على الذوق العام والهوية الغنائية المصرية.. كان معانا لقاء مع السيد أركان حرب ياسر الإسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية، ومع سيادة اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، وطلبنا إن ولادنا الأعضاء العاملين اللي معاهم تصاريح هم اللي يشتغلوا، وأي حد ليس معه ما يفيد إنه منتمي للنقابة لا يدخل الأماكن دي ويشتغل".

طارق الشناوي منتقدًا هاني شاكر: «الحل الوحيد ليتواصل مع الجمهور أنه يغني مهرجانات»

شن الناقد الفني طارق الشناوي هجومًا واسعًا على الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية بسبب قرار منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء، متوقعًا أنه سيتراجع عنه كعادته.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "سيسقط في الأيام القادمة وكالعادة قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ليس مهما أسماءهم التي أصبحت تريند في السخرية منهم".

وتابع: "الأمور لا تتم معالجتها علي هذا النحو ولكن بخلق مناخ صحي لكي نقدم فننا موازيا قادر على عودة المؤشر الي الغناء الرصين، طوال التاريخ وهذا النوع متواجد في الشارع.. عدوية يغني السح الدح أمبوه وأم كلثوم تغني الأطلال.. لا مصادرة على لون غنائي له مساحة في الشارع لا يمكن لأحد انكارها".

وأضاف: "لم تمكن المرة الأولي التي يمنعهم هاني من الغناء ثم يتراجع.. لقد سبق لهاني شاكر غناء بنت الجيران في لقاء تليفزيوني مع وفاء الكيلاني وهي أكثر مرة حقق كثافة استماع.. بينما في السنوات الﭢخيرة لم يردد له الشارع أغانيه الجديدة الحل الوحيد لكي يعاود التواصل مع الجمهور أن يغني هاني مهرجانات".

منى زكي تهنئ زوجها أحمد حلمي بذكرى ميلاده

يحتفل ،اليوم الخميس، النجم الكوميدي أحمد حلمي بعيد ميلاده ال 52، إذ أنه من مواليد 18 نوفمبر 1969، كما تحتفل زوجته الفنانة منى زكي في ذات اليوم بعيد ميلادها.

حرصت زكي على تهنئة زوجها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة له خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا ملكي، يا توأم روحي، وأكثر من ذلك، بحبك بلا نهاية".