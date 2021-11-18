مقتل مُغني راب شهير رميًا بالرصاص.. «تفاصيل»

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، مغني الراب الأمريكي العالمي يونج دولف، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار خلال وجوده داخل متجر لبيع الحلويات في ممفيس بولاية تينيسي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقتل مغني الراب الأمريكي يونج دولف.

تقارير الشرطة بشأن مقتل يونج دولف

وأفادت تقارير الشرطة الأمريكية، في مدينة ممفيس، خلال البيان الذي أصدرته خلال الساعات الماضية، بأن عناصر من شرطة ممفيس هرعوا في الساعة 12,24 من يوم 17 نوفمبر 2021 إلى المكان الذي حصل فيه إطلاق النار، حيث عُثر على رجل مصاب تم التأكد من وفاته في الموقع.

وأردفت السلطات الأمريكية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحية هو أدولف روبرت ثورنتون جونيور، المعروف باسمه الفني يونج دولف.

وقال موريس هيل، صاحب متجر الحلويات "ماكيدا كوكيز" الذي وقع به إطلاق النار، إن يونغ (36 عامًا) دخل إلى المتجر لشراء حلوى الكوكي، ثم تقدّم أحدهم بسيارته وفتح عليه النار ليرديه قتيلًا، بحسب موقع "فوكس 13" الأمريكي.

السيرة الذاتية ليونج دولف

وكان يونج دولف، 36 عامًا الذي وُلد في شيكاغو ونشأ في ممفيس، دخل لتوه متجر "ماكيدا" للبسكويت جريًا على عادته، عندما ظهر شخص مسلح وأطلق النار عليه، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

وأكدت الشرطة أن لا معلومات لديها في الوقت الراهن عن المشتبه به.

وحقق مغني الراب شهرته من خلال عدد من الأغنيات، أبرزها "ميجور"، وبفضل ألبومه ريتش سلايف، الذي صدر عام 2020، واحتل سريعًا صدارة تصنيف "بيلبورد 200" الموسيقي.

يونج دولف عرض مستمر للحوادث

وسبق للفنان أن نجا من حادثتي إطلاق نار عام 2017، إحداهما في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، حيث تعرضت سيارته لمئة رصاصة، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، والآخر في لوس أنجلوس حيث أصيب بثلاث رصاصات.

المشاهير ينعون يونج دولغ

وقدم عدد من المشاهير في عالم الراب تعازيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم مغني الراب الأمريكي غوتشي.

وتوجه المئات إلى ساحة الجريمة ليعبروا عن حزنهم وغضبهم ودعوا إلى وقف العنف. وسبّب توافد الناس إلى المكان فوضى عارمة، ما دفع برجال الشرطة إلى إبعادهم وإغلاق الشارع.