بنسبة 100%.. نجاح متدربى زمالة طب الأسرة ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح متدربى زمالة طب الأسرة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد فى اختبارات برنامج الزمالة المصرية بنسبة 100%، مشيرة إلى أنه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية أحد الأطباء من متدربى الزمالة العاملين بإحدى مراكز طب الأسرة التابعة للهيئة، مركز طب أسرة الجوهرة فى بورسعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه حصل متدربى زمالة طب الأسرة من هيئة الرعاية الصحية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى نتيجة اختبارات الدور الأول لبرنامج الزمالة المصرية، حيث حصل الطبيب حسن هشام حسن سليمان من مركز طبى الجوهرة ببورسعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فيما حصلت الطبيبة مهجة مصطفى منسى من مركز طب أسرة العرب على المركز الثالث، بينما حصلت د. نادين محمد السبع من مركز طب أسرة العرب على المركز السابع على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور أحمد السبكى، متدربى طب الأسرة من هيئة الرعاية الصحية بالزمالة المصرية الأوائل على مستوى الجمهورية، والذين حصلوا على المركز الأول والثالث والسابع، لتفوقهم وتميزهم فى امتحانات الدور الأول من تخصص طب الأسرة، متمنيا لهم مزيد من التفوق والنجاح والتقدم، والارتقاء بالمستوى التدريبى فى مختلف التخصصات الطبية، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من منتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، لافتا إلى أهمية برنامج الزمالة المصرية فى صقل تجارب ورفع كفاءة أداء الأطباء والمستوى العلمى والفنى لهم، بما يسهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بتخصص طب الأسرة باعتباره بوابة الفرد الأولى لحصول منتفعى التأمين الصحى الشامل على الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتى تقدم نحو 80% من احتياجات الخدمات الصحية للمواطنين وفق أحدث نظم الصحة العالمية، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها للوقاية من الإصابة بها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى.

وأضاف السبكى، أن هيئة الرعاية الصحية وفرت فرص التعليم والتدريب المبتكرة للعاملين بالهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بشكل خاص، وجميع العاملين بالقطاع الصحى بشكل عام، وذلك بتخصص طب الأسرة العمود الفقرى لتقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث يوجد 33 مركز طب أسرة تابعة لهيئة الرعاية الصحية معتمدة كمراكز تدريب للزمالة المصرية، منها 12 مركز طب أسرة بمحافظة بورسعيد، و10 مراكز طب أسرة بالإسماعيلية، و11 مركز بالأقصر، والذى يسهم فى عملية تدريب الأطباء بتلك المحافظات وتوفير أفضل الخدمات الطبية لمواطنيها، كأحد الأهداف التنموية لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وهيئة الرعاية الصحية بالاستثمار والتدريب للقوى البشرية بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، أن عمليات التعليم والتدريب المستمر للأطباء أحد الركائز الأساسية التى تقدمها الهيئة لتحفيزهم على الإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، وتوفير البيئة الملائمة لمواصلة ريادة الهيئة فى تسخير خبراتها لتلبية احتياجات الخدمات والرعاية الصحية بمختلف أنواعها للمواطنين على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، والوصول إلى مستوى الجودة الشاملة ومؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

ولفتت الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بجودة العملية التدريبية لأطباء الزمالة المصرية بكافه تخصصاتها، وذلك من خلال تقديم كافة الطرق التدريبية النظرية والعملية بمراكز تدريب الزمالة المعتمدة لها والاهتمام بمدربى الزمالة لرفع جوده العملية التدريبية لأطباء الزمالة، والذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالاهتمام بالتعليم الطبى المستمر لكافه الفئات الطبية بجميع تخصصاتها الفنية، لرفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية الذى بدوره ينعكس على تقديم أعلى مستويات الخدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والذى يتوافق مع توجهات الهيئة الإستراتيجية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.