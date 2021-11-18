ولى العهد البريطانى يزور بيت الرزاز فى الدرب الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقالت أمينة عبدالبر رئيس مؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، إن المؤسسة تسعى للحفاظ على التراث المصرى من السرقة خصوصا المنابر كما تعمل مع المؤسسات المديرة لتدريب الحرفيين للحفاظ على التراث المصرى.

وتابعت: "بدأنا مشروع ترميم 44 منبرا مملوكيا وفاطميا، فضلا عن توثيق 300 جامع إسلامى".

وعن بيت الرزاز، قالت إنه تم ترميم حوشين وجعلنا منه مقر لعمل المصممين والحرفيين للمنتجات التراثية ونسعى لعرضها فى المعارض والمتاحف العالمية نظرا لوجود قطع من الآثار خاصة الإسلامية فى العديد من المتاحف الدولية بالخارج.

وأشارت إلى دور بريطانيا فى دعم الحفاظ على التراث المصرى خاصة الإسلامى من خلال توفير المنح من جانب المجلس الثقافى البريطانى لدعم التراث.

وأكدت أهمية زيارة الأمير تشارلز اليوم ومدى انعاكسها على تعزيز الروابط بين مصر وبريطانيا، موضحة أن الأمير تشارلز لديه مدرسة تهتم بالحرف التراثية وأن مدرسة جميل أحد المدارس التابعة له فى مصر.

وأشارت إلى دور الأمير تشارلز فى عام 69، فى ترميم منبر صلاح الدين بعد حرقه، مضيفة أن هذا يرجع لشغفه بالتراث.

يذكر أن الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى وكاميلا باركر، دوقة كورنوال، يزوران مصر، لمدة يومين، والتقيا الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية.