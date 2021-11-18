عاجل.. السيدة انتصار السيسى: كلمات دوقة كورنوال معبرة بحق عن الحب لمصر

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وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلة: "سعدت باستقبال صاحبة السمو الملكى الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، بصحبة صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز، أمير ويلز، فى بلدهم الثانى مصر".
وأضافت: "وقد كان لقائى مع صاحبة السمو الملكى فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل الحكومة أو البرلمان وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة فى توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية، وكانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة".
واختتم كلماتها قائلة: "تمنياتى لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع فى مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكى الأمير تشارلز".
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