الراديو 9090- متحدث الصحة لـ«حال بلدنا»: إقبال شديد على أكشاك تطعيم كورونا

وأضاف عبدالغفار، لبرنامج "حال بلدنا" الذى يقدمه الإعلامى أحمد خيرى على الراديو 9090، إن وزارة الصحة بدأت استراتيجية جديدة فى التعامل مع تطعيم المواطنين، حيث كانت فى البداية توفر اللقاح فى أماكن ثابتة، وتدعو المواطنين لتسجيل عبر الإنترنت وانتظار دورهم لأخذ اللقاح، لكن مع توافر اللقاحات بكميات كبيرة، بدأت الوزارة التحرك بنفسها لأماكن تجمعات المواطنين مثل المترو والقطارات والمولات والمصالح الحكومية، وانتقلت الوزارة من مرحلة انتظار قدوم المواطنين للتطعيم لمرحلة الذهاب للمواطن فى أماكن تجمعاتهم.
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إلى الاقبال الشديد على أكشاك التطعيم نظرا لسهولة تسجيل المواطنين مباشرة من الأكشاك والتطعيم فى نفس الوقت، مضيفا أن هناك متابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتصنيع وتوفير اللقاحات لكافة المواطنين.
وحول تخوف بعض المواطنين من اللقاحات، قال إن اللقاحات آمنة تماما، لكن بعض المواطنين لديهم تصورات خاطئة حول وجود مشكلة فى اللقاحات، وبعضهم يعتقدون أن أصحاب الأمراض المزمنة لا يجب عليهم الحصول على اللقاح، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى توعية المواطنين بأهمية الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن مصر لديها جميع أنواع اللقاحات الموفق عليها من الصحة العالمية، مؤكدا أن 41 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين حتى الآن.
"حال بلدنا" برنامج لمتابعة الوضع الحكومى ويتضمن قراءة مجتمعية للمشاكل التى يعانى منها المواطن، ويقدم للجمهور خدمات وحلول للمشاكل من خلال استضافة مسؤول حكومى لمتابعة هذه المشكلات على الهواء أو استعراض رؤية جديدة مستقبلية عند الحكومة، ويقدمه الإعلامى أحمد خيرى يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الساعة الثالثة مساء.
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