الكشف الطبى على 230 شخصا فى قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس حى ثان المنتزه حسن الجمال إن القافلة وقعت الكشف الطبى على 230 شخصا فى تخصصات "باطنة وأطفال ونساء" وتقديم الدواء مجانا للحالات المستحقة.

وأشار إلى تنظيم ندوات خلال فعاليات القافلة حول التربية السليمة للحيوانات وأوقات التحصين والتطعيم، فضلا عن توعية الأهالى بأهمية "مشروعك" ومساهمته الفعالة فى الارتقاء بالمستوى المعيشى للأسر، وإتاحة الفرصة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية القضاء على الأمية.

وقال إنه تم تسجيل 28 حالة من المشتركين الجدد من أهالى العزبة فى فصول محو الأمية، وتسجيل 35 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى مجانا.

وقام فريق التوعية بشركتى المياه والصرف الصحى بالإسكندرية بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية ترشيد مياه الشرب ونوعية وجودة المياه، إضافة إلى إقامة منفذين متحركين من وزارة التجارة الداخلية لبيع أسطوانات الغاز والمواد الغذائية بأسعار مدعمة.