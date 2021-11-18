قرينة الرئيس: لقائي مع الدوقة كاميلا كان فرصة للنقاش حول تمكين المرأة وتوفير حياة كريمة للمصريين

قالت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي "سعدت باستقبال صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر".

وأضاف حساب قرينة الرئيس على فيسبوك "قد كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل الحكومة أو البرلمان وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية".



وتابع "كانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة".

وذكر "تمنياتي لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع في مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز".