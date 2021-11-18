مدرب الإسماعيلي: مهمتي تصحيح مسار الدراويش.. ودرسنا أخطاء الزمالك جيداً

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كشف الأرجنتي خوان براون المدير الفني للزمالك عن سعادته لتولي تدريب الإسماعيلي، في الفترة الحالية، والتي اكد فيها براون على الإنتصارات التي سوف يقدمه مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث عن مواجهة الزمالك، وهي المباراة الأولى له مع الدراويس بشكل رسمي، والتي من المقرر ان تنطلق غداً الجمعة في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري.

سعيد للغاية بتولى تدريب النادى الإسماعيلى،لاسيما أن لاعبى الفريق لديهم رغبة كبيرة فى التحسن والتطور وتنفيذ بشكل مستمر لتعليماتى ، صرح بذلك الأرجنتينى “خوان براون” المدير الفنى الجديد.

تصريحات براون

وتابع فى تصريحات تلفزونية:”سعادتى لا توصف بالشكل الحافل الذى وجدته من جماهير الإسماعيلى ،وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى من أجل تصحيح الأوضاع ،وتعديل النتائج بشكل تصاعدى وتدريجى”.

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك فقد أجاب المدرب الشاب الأرجنتينى:”الفريق الأبيض قوى للغاية، لكننا لانخشاه وسنلعب على الفوز بعد استغلال نقاط الضعف لديه خاصة فى تواجد المساحات خلف الخطوط”.

واستطرد :”الزمالك اراه قويا للغاية لاسيما فى منطقة وسط الملعب وصناعة اللعب ويملك مدرب ولاعبين على أعلى مستوى لذلك المباراة ستكون فى غاية الصعوبة “.

واختتم تصريحاته :”تجربة الهلال السعودي، ستساعدنى كثيرًا على النجاح في الإسماعيلي، لاسيما أنها منحتنى خبرات كبيرة فى الملاعب العربية”.

عبد الرحمن مجدي

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، فى خطوة هامة نحو فرض الاستقرار الفني داخل فريق الكرة بتمديد عقد نجم الفريق وجناحه الدولي ” عبد الرحمن مجدي ” حتى نهاية موسم ٢٠٢٥، ٢٠٢٦ .

وينتهج مجلس إدارة النادى سياسة الحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفنى داخل صفوف الفريق .

ويعد عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى كان هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة ، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الاسماعيلي فى البطولات المحلية و البطولة العربية فضلا عن فوزة مع المنتخب الاوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.

وتأتى تلك الخطوة كبداية لتجديد جميع عقود لاعبى الفريق التى قاربت على الانتهاء من أجل الحفاظ على قوام الفريق الاساسي وعدم رحيل المميزين داخل الفريق للعودة تدريجيا لمكانة القلعة الصفراء بين الاندية المصرية كمنافس دائم على جميع الألقاب .