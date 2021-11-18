/661960/علاء-عابد-منتدي-شباب-العالم-أكبر-منصة-حوارية-في-العالم-وعودته-دليل-على-نجاحه

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية لجميع الدول أن مصر بلد أمن وأمان ، وتحتضن شباب العالم وتستمع لافكارهم ورؤيتهم نحو المستقبل بعد جائحة كورونا ، وتقديم أفكار جديدة يستفيد منها المجتمع الدولي في كافة المجالات ، وأصبح المنتدي أكبر منصة حوارية للشباب.

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وأضاف النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ، أن مصر دوله يمثل الشباب النسبة الأكبر من سكانها وبالتالي رأينا مدي إهتمام القيادة السياسية بهم والإستماع لهم وتوليهم مناصب قيادية لاول مرة والمنتدي فرصة حتي يعرف شباب العالم ما وصل إليه الشباب المصري بفضل إيمان القيادة السياسة بهم ، لافتا إلى إن استمرارية انعقاد المنتدى للعام الرابع في مدينة شرم الشيخ، دليل على نجاحه والإقبال الكبير عليه من معظم شباب دول العالم ، وأن الشباب وجدو فيه فرصة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم بمنتهي الحرية ، وهذا رساله قوية عن مصر أنها الحاضنة للشباب ولإبداعاتهم الفكرية .

عابد : منتدي شباب العالم أصبح مناسبة ينتظرها ملايين الشباب داخل مصر وخارجها

وأكد النائب علاء عابد ، أن نجاح منتدي شباب العالم يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في القطاع السياحي، فضلا عن زيادة العملة الأجنبية، مما ينعكس بالشكل الإيجابي على الاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة الترويج الجيد لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة قبل انطلاقه، خاصة أن هذه المناسبة ينتظرها ملايين الشباب داخل مصر والدول العربية والعالم وأصبح له صدي فى المحافل الدولية .