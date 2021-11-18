/661963/نواب-الرمل-ينتفضوا-من-أجل-شارع-أبوسليمان-وترعة-المنتزه

تقدم النائب/ احمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن اهمال رصف بعض المحاور وهم شارع أبو سليمان وترعة المنتزه مما يؤثر بطؤيقة مباشرة على على الخطة الاستثمارية لمحور المحمودية الجديد

دوت الخليج

واكمل مهني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اهم مشروع من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية وهو محور المحمودية بهدف خلق العديد من الالفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل وتغيير الخريطة الاستثمارية فى الاسكندرية، والقضاء على الازمات المرورية.

احمد مهني: اهمال رصف بعض المحاور تؤثر على الخطة الاستثمارية لمحور المحمودية الجديد

الا أن هناك أهم محورين كبيرين وهم شارع "ابو سليمان" و "ترعة المنتزه" حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة.

وتابع :” هذين المحورين بلا أعمال رصف، ويؤثر على أهداف محور المحمودية الجديد، ويؤثر على استثمارات المحور وخطته الجديدة فى تغيير الخريطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية بأكملها، وهذه الشوارع أصبحت مأساة تهدد أمن المواطنين، ومرتع للقمامة وللباعة الجائلين، كما أن الحالة المرورية مزدحمة للغاية وفوضي مرورية عارمة نتاج عدم رصف هذه الشوارع الهامة”.

وطالب النائب/ احمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ اعمال رصف محورى شارع ابو سليمان و"ترعة المنتزه" حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة.

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.