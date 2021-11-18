/661966/اتحاد-غانا-لكرة-القدم-غير-محترم-أن-نرى-اتحاد-جنوب-أفريقيا-ينشر-الأكاذيب

رد الاتحاد الغاني على بيان الاتحاد الجنوب إفريقي، حول ماتقدم به عن مباراة المنتخبين في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت مباراة غانا وجنوب أفريقيا على العديد من المشاحنات داخل ملعب المباراة، وخارج الللقاء، بين الفريقين والإتحاديين، على نتيجة المباراة، واحتساب ركل جزاء، لغانا والتي سجل منها هدف المباراة الوحيد وهدف التاهل من المجموعة السابعة.

وقدم الاتحاد الجنوب أفريقي شكوى ضد الحكم ماجيتي نداي بعد احتسابه لضربة جزاء لصالح اللاعب دانييل أمارتي في ضربة جزاء أثارت جدلا واسعا.

وجاء بيان الاتحاد الغاني الذي تضمن 8 نقاط عبر الموقع الرسمي كالتالي:

بيان الاتحاد الغاني

أمر غير محترم أن نرى اتحاد جنوب أفريقيا ينشر الأكاذيب بدلا من عرض الصورة الحقيقية.

المسافة بين أكرا العاصمة وكيب كوست "مقر إقامة المباراة" 79 ميلا بما يعادل ساعتين، وليس 7 أو 9 ساعات كما ردد اتحاد جنوب أفريقيا ويمكنكم البحث في جوجل، ولا تسمح لوائح فيفا بسفر فريق لمدة 6 ساعات داخل البلد (معيار الفيفا هو 200 كم كحد أقصى)

ردد اتحاد جنوب أفريقيا أن الفريق تعرض للترهيب والتحرش والسرقة في كيب كوست وهي مدينة سياحية وتم نقل البعثة في موكب بمرافقة الشرطة

حافظ الاتحاد الغاني على تركيزه على المباراة بعكس زملائنا في جنوب أفريقيا الذين شككوا في مجهود سفارتهم في غانا

سبب بيان الاتحاد الجنوب أفريقي

هذه المزاعم من اتحاد جنوب إفريقيا ليست سوى محاولة لتحويل التركيز من الهزيمة، وصرف الانتباه عن فشلهم في التأهل إلى الأدوار الفاصلة.

أليس غريباً أن يعتقد مدرب منتخب الجنوب أفريقي أن لوائح التصفيات تلجأ للمواجهات المباشرة وليس فارق الأهداف في حالة التعادل في النقاط، فريق جنوب أفريقيا كان يعتقد أن غانا بحاجة للفوز 2-0 من أجل التأهل.

شاركت غانا في 3 بطولات لكأس العالم، ولا تزال الدولة الأفريقية الوحيدة في التاريخ التي فازت ببطولة العالم للشباب في عام 2009، لقد عملنا بجد من أجل الفوز على جنوب إفريقيا، وفزنا بجدارة دون أي شكل من أشكال الدعم

نتمنى لزملائنا في جنوب أفريقيا حظًا أفضل في المرة القادمة، وسنقوم بالرد على استفسارات فيفا بالشكل المناسب في نطاق اللوائح.